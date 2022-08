© Netflix Die 4. Staffel von "Stranger Things" war im Mai die meistgestreamte Serie in Deutschland

Aller guten Dinge sind drei: "Stranger Things" war im Juli den dritten Monat in Folge die meistgestreamte Serie in Deutschland. Im Vergleich zum Vormonat zogen die Abrufzahlen der Mysteryserie sogar noch einmal deutlich an. Bei den Filmen konnte sich ebenfalls eine Produktion von Netflix an die Spitze setzen.