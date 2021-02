© Liam Daniel/Netflix "Bridgerton" war der erfolghreichste Serienneustart im Januar

So viel Bewegung gab es in den Streaming-Charts schon lange nicht mehr. Im Januar gab es gleich drei neue Spitzenreiter in den Video-on-Demand-Ratings von Goldmedia, darunter die beiden aktuellen Netflix-Hits "Bridgerton" und "Lupin". Die meisten Abrufe erzielte allerdings die Wikinger-Saga "Vikings". Bei den Filmen konnte sich eine Netflix-Eigenproduktion an die Spitze setzen.