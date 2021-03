© Netflix "Riverdale" ist ein Zugpferd für Netflix

"Riverdale" ist eines der großen Zugpferde von Netflix. Die Teenie-Mysteryserie war im Februar dank neuer Folgen mit Abstand die meistgestreamte Serie in Deutschland. Daneben dominieren in den VOD-Ratings von Goldmedia Dauerbrenner wie die Sitcom "The Big Bang Theory". Der erfolgreichste Film war im vergangenen Monat der Western "Neues aus der Welt" mit Tom Hanks und der deutschen Nachwuchsschauspielerin Helena Zengel.