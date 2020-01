© Goldmedia

"The Big Bang Theory" war erneut die meistgestreamte Serie des Jahres

© Goldmedia

Die dritte Staffel von "Riverdale" war die Serienstaffel mit den meisten Abrufen

© Goldmedia

"Bird Box" war 2019 der erfolgreichste Film im Internet

Die VoD-Ratings Netflix und Amazon Prime Video veröffentlichen keine offiziellen Nutzungsdaten. Das Berliner Marktforschungsunternehmen Goldmedia ermittelt die Abrufzahlen für die in Deutschland verfügbaren Streamingdienste daher mithilfe einer rollierenden Online-Befragung mit 60.000 Befragten ab 14 Jahren pro Jahr. Erfasst werden die Zuschauerzahlen als "Day-after-Recall".

Nicht nur Pro Sieben konnte sich 2019 wieder auf die Fans von "The Big Bang Theory" verlassen, auch im Internet war die Sitcom im vergangenen Jahr erneut der Renner. Laut dem Berliner Marktforschungsunternehmen Goldmedia, das die Abrufzahlen der Streamingdienste per Befragung ermittelt, erzielte die Sitcom 2019 insgesamt 196 Millionen Abrufe und führt damit das Ranking der meisgestreamten Serien des Jahres erneut klar an. Man darf gespannt sein, wie sich die Abrufzahlen 2020 nach dem Ende der Serie entwickeln.Platz 2 sicherte sich der Netflix-Hit "Haus des Geldes" (Goldmedia weist die Serie unter dem englischen Titel "Money Heist" aus), der insgesamt 159 Millionen Abrufe erzielte. Platz 3 belegt "Riverdale". Die Teenie-Mysteryserie des US-Senders The CW, die hierzulande ebenfalls exklusiv bei Netflix zu sehen ist, setzte sich mit 146 Millionen Abrufen knapp gegen den Dauerbrenner "The Walking Dead" durch. Die Horrorserie, die in Deutschland bei diversen Anbietern verfügbar ist, erzielte 145 Millionen Abrufe.Dahinter folgen "Modern Family", "Stranger Things" und "Lucifer". Das Serienevent des Jahres, die finale Staffel von "Game of Thrones", beschert auch der Fantasyserie mit 106 Millionen Abrufen einen Platz in den Top Ten, die durch "Tote Mädchen lügen nicht" ("13 Reasons Why") und "Orange is the New Black" komplettiert wird.Aufschlussreich ist auch der Blick auf die erfolgreichsten Serienstaffeln: So ist der Erfolg von Riverdale vor allem auf die dritte Staffel zurückzuführen, die rund 86 Millionen Abrufe erzielte. Auch "Stranger Things" schaffte es in erster Linie wegen der 2019 veröffentlichten dritten Staffel in die Top Ten. "Haus des Geldes" haben dagegen offenbar viele Zuschauer erst in diesem Jahr neu für sich entdeckt: Hier sind alle drei Staffeln in den Top Ten der meistgesehenen Serienstaffeln vertreten. Von "The Big Bang Theory" ist dagegen keine Staffel in diesem Ranking dabei. Hier macht es offensichtlich eher die Masse der insgesamt rund 280 Serienfolgen.Bei den Filmen gibt es einen klaren Spitzenreiter: Der Horrorfilm Bird Box von Netflix, der Anfang 2019 für Schlagzeilen sorgte , erzielte im vergangenen Jahr über 26 Millionen Abrufe und sichert sich damit Platz 1. Dahinter folgt die Neuverfilmung von Stephen Kings Bestseller "Es" mit 13,6 Millionen Abrufen. Mit der Komödie "Isn't It Romantic" und "El Camino: A Breaking Bad Movie" gehören zwei weitere Netflix-Eigenproduktionen zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres im Internet. Ebenfalls gute Abrufzahlen erzielten auch erfolgreiche Kinofilme, die erstmals bei den großen Streamingdiensten verfügbar waren wie zum Beispiel "Bohemian Rhapsody", "Mowgli: Legend of The Jungle" oder der zweite Teil von "Guardians of The Galaxy". dh