© Noh Juhan/Netflix "Squid Game" war auch in Deutschland die erfolgreichste Serie im Oktober

"Squid Game" hat sich zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Mitte Oktober gab Netflix bekannt, dass die koreanische Produktion mit bis dato 111 Millionen Zuschauern die erfolgreichste Serie aller Zeiten bei dem Streamingdienst ist. Auch in Deutschland war das Format, in dem hochverschuldete Menschen in Kinderspielen auf Leben und Tod um ein Preisgeld in Milliardenhöhe gegeneinander antreten, im Oktober mit großem Abstand das meistgesehene Streamingformat.