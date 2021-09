© Netflix/Stanislav Honzik "Blood Red Sky" war im August einer der erfolgreichsten Streaming-Filme

Die RTL-Soap "Guten Zeiten, schlechte Zeiten" ist eines der größten Zugpferde des RTL-Streamingdienstes TV Now: Im August konnte sich der Dauerbrenner im Ranking der meistgestreamten Serien sogar auf Rang 6 vorarbeiten. An den beiden beliebtesten Serien führte allerdings erneut kein Weg vorbei. Bei den Filmen schafften es im vergangenen Monat gleich zwei deutsche Produktionen in die Top 10.