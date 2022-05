© Liam Daniel/Netflix "Bridgerton" war die meistgestreamte Serie im April

Die zweite Staffel von "Bridgerton" war im April mit großem Abstand die meistgestreamte Serie in Deutschland. Ebenfalls sehr beliebt sind aktuell "Star Trek: Picard" und die Amazon-Comedy-Show "LOL: Last One Laughing". Bei den Filmen konnte sich ein Teil aus der Filmreihe Harry Potter an die Spitze setzen.