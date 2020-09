© Netflix "The Umbrella Academy" war eine der meistgestreamten Serien im August

Die deutsche Mystery-Vorzeigeserie "Dark" steht in der Gunst der Zuschauer weiter ganz oben. Auch der Netflix-Straßenfeger "Haus des Geldes" gehört laut den Video-on-Demand-Ratings von Goldmedia weiter zu den beliebtesten Streaming-Serien in Deutschland. Neu in den Top Ten ist die Superhelden-Serie "The Umbrella Academy". Bei den Filmen konnte der umstrittene Erotik-Streifen "365 Tage" Platz 1 zurückerobern.