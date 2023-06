Franjo Martinovic im Gespräch mit Turi2 und HORIZONT

Dur statt Moll: Franjo Martinovic, CEO des Videovermarkters Visoon Video Impact, will nicht ins Klagelied der Werbekrise einstimmen. Im Video-Interview von HORIZONT und turi2.tv im Vorfeld der Screenforce Days vergleicht er die derzeitige Situation der Branche lieber mit einem Chanson.

Angst vor einem Bedeutungsverlust des Fernsehens hat Martinovic nicht. Gerade der Senderverbuche hohe Zuwächse beim jungen Publikum. Fernsehen definiere sich für ihn schlicht über den Konsum von Bewegtbild: "Es geht immer um Content. Man will sich emotionalisieren und informieren lassen. Und die Verbreitungsform ist da egal." Als Vermarkter weiß Martinovic insbesondere um die Kraft, die TV entfalten kann: "Wenn ein Kunde aus dem Konsumgüter-Bereich ein Produkt hat, dann braucht er Fernsehen um es wirklich auch zu verkaufen, denn nirgendwo gibt es diese Reichweite und nirgendwo gibt es auch diese Emotionalisierung."Mit den so genannten FAST-Channels, also werbefinanzierten, linearen Sparten­sendern im Netz, etabliert sich derzeit ein Trend, der dem linearen TV durchaus ähnlich ist. Visoon vermarktet mit Pluto.tv eine Plattform, die Fast-Channels schon an den Start gebracht hat, bevor der Trend einen Namen hatte. "Zum Start in Deutschland hatten wir sehr, sehr viel Erklärungsbedarf", erinnert sich Martinovic. Den Boom erklärt er sich mit der geringen Eintritts­barriere: Man müsse sich nicht anmelden und auch keine Daten hinterlassen. "Es geht nicht um Subscriber, sondern es geht um Content." Selbst wünscht Martinovic sich einen Oldtimer-Channel und glaubt, dass dieser Dank einer zahlungs- und kaufkräftigen Zielgruppe auch wirtschaftlich ein Erfolg sein könnte.