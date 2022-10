© RBL Media Nach dem ersten Einsatz von Programmatic-DOOH wollen Werbekunden nur ungern zu traditionelleren Werbemethoden zurückkehren.

Digital-out-of-Home-Werbung ist weiterhin auf dem Vormarsch: Stolze 93 Prozent der Medienschaffenden planen, in den nächsten 18 Monaten ihre Investitionen in programmatische DOOH-Werbemaßnahmen zu erhöhen oder diese beizubehalten. Das ist eines der Ergebnisse, zu denen die Macherinnen und Macher des jährlich erscheinenden "State of the Nation"-Reports der Plattform Viioh gekommen sind. Und diese Investitionen stammen zu einem großen Teil aus anderen Kanälen.