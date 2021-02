© Hubert Burda Media Einen ersten Dummy gibt es bereits: So könnte das Gault&Millau Magazin aussehen

Im Mai 2020 hatte Burda die Gault&Millau-Lizenz für Deutschland übernommen. Jetzt ist klar, was das Verlagshaus mit der 1969 in Frankreich gegründeten Genuss- und Gastronomie-Marke vor hat. So wird Gault&Millau, das sich als internationaler Restaurant- und Wein-Guide einen Namen machte, hierzulande bald auch am Kiosk liegen und damit erstmals überhaupt als Printmagazin erscheinen.