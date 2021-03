Alle reden über Podcast s und immer mehr hören sie auch. Schließlich gelten die Audio-Angebote auf Abruf als willkommene Abwechslung zur Flut der TV-Kanäle und Online-Videos, auch wenn sie selbst inzwischen zu einem gigantischen Strom angeschwollen sind. So zählte Spotify im 4. Quartal 2020 bereits über 2,2 Millionen Podcast s auf seiner Plattform. Davon waren rund 50000 deutschsprachig – 25-mal so viele wie im Jahr 2018. Und von den 345 Millionen aktiven Spotify-Nutzern haben im 4. Quartal 25 Prozent Podcast s gehört, 3 Prozentpunkte mehr als im Vorquartal. Ein Medium, das so kräftig wächst, weckt auch das Interesse von Kunden und Agenturen. Anja Stockhausen, Managing Director bei Publicis Media, erinnert der "momentane Hype" um die Audio-on-Demand-Formate sogar an die "Einführung des Radios vor nicht ganz hundert Jahren, als sich alle Familienmitglieder um das erste mediale Lagerfeuer versammelten".