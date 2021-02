Die allgegenwärtige digitale Transformation hat uns eine Reihe von Paradoxien beschert, auch und ganz besonders in der Werbeindustrie. Da sich im Internet alles so schön und exakt messen lässt, sollte auch der Werbung endlich der Sprung in maximale Transparenz und reine Rationalität gelingen. Eins, zwei oder drei - wie erfolgreich ein Werbemittel tatsächlich ist, lässt sich jederzeit exakt auf dem Dashboard ablesen. Wie alle wissen, kam es anders: die digitale Werbewelt ist in weiten Teilen nach wie vor gekennzeichnet von Intransparenz und einem oft heillosen Durcheinander.