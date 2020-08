© Statista

"Was TikTok betrifft, so verbannen wir sie aus den USA", sagte der US-Präsident laut dpa mitreisenden Journalisten zufolge am Freitagabend in seinem Regierungsflugzeug Air Force One. "Nun, ich habe diese Macht. Ich kann es mit einer Präsidentenverfügung oder mit einer wirtschaftlichen Notstandsermächtigung machen", so Trump weiter. Der US-Präsident will offenbar bereits an diesem Samstag gegen die Videoplattform vorgehen.Sollte Trump TikTok in den USA tatsächlich den Stecker ziehen, wäre dies ein harter Schlag für das Unternehmen, das einst aus Musical.ly hervorging und für das der chinesische Konzern BiteTheDance Ende 2017 mindestens 800 Millionen US-Dollar bezahlt haben soll. Grund: Zwar stammen rund 500 Millionen der insgesamt rund eine Milliarde aktiven TikTok-Nutzer aus China. Das Wachstum findet aber vor allem in den internationalen Märkten statt.Die USA spielen dabei eine wichtige Rolle. Bislang wurde die App dort allein in diesem Jahr über 50 Millionen Mal heruntergeladen. Die US-User, die die App täglich im Schnitt mehr als acht Mal aufrufen, sorgen inzwischen für satte 37 Milliarden Videoaufrufe im Monat . Bei der Verweildauer kommt die App, die Anfang Mai weltweit erstmals über zwei Milliarden Mal heruntergeladen worden war und damitin den USA ebenfalls auf stattliche 46 Minuten pro Tag.Doch mit diesen traumhaften Wachstumszahlen könnte es schon bald vorbei sein. Trump ließ auch durchblicken, dass er einer Übernahme des amerikanischen Betriebs vonkritisch gegenübersteht. Am Freitag waren Gerüchte aufgekommen, denen zufolge Microsoft aninteressiert sei und über den Kauf des US-Geschäfts verhandelt.Zuvor hatte bereits Außenminister Mike Pompeo eine Sperre vonin den USA nicht ausgeschlossen. Grund sind Sicherheitsbedenken. China wird schon länger vorgeworfen, über TikTok Spionage zu betreiben. In Indien wurde die Plattform daher schon schon verboten. Deshalb bemüht sich BiteTheDance schon länger, seine internationale Plattform von der chinesischen Version zu trennen. mas