Der erste Chefredakteur von ARD-aktuell, Marcus Bornheim, erklärte,sei eine der am stärksten wachsenden Social-Media-Plattformen und vor allem bei jungen Nutzerinnen und Nutzern beliebt. Aufwolle die "Tageschau" in erster Linie die Marke bei jüngeren Zielgruppen noch präsenter und nahbarer machen. "Neben-typischen eher humorigen Kurzvideos werden wir auch das Potenzial ausloten, das diese Plattform für die Vermittlung von Nachrichten bietet", sagte Bornheim.gehört zum chinesischen Technologieunternehmen Bytedance. Immer wieder wurden Bedenken laut, dass politische Inhalte gefiltert werden. Zuletzt war die App kritisiert worden, weil dort kaum Aufnahmen der Proteste in Hongkong zu sehen gewesen seien. Die Firma wies den Vorwurf einer Zensur indes zurück. dpa