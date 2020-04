Siebenhaar ist seit Ende 2017 bei dem Snapchat-Betreiber angestellt und unterstützt Marken bei der kreativen Inszenierung in der besonders bei jungen Nutzern beliebten App. Wie geht das, wenn man an das Home Office gefesselt ist und weniger Ablenkung als gewöhnlich bekommen kann? Unter anderem darum geht es in dem Video-Gespräch mit ihr.

Die frühere Jung-von-Matt-Strategin ist aber nicht nur im Job vollzeitbeschäftigt: Gemeinsam mit ihrem Mann hat Siebenhaar eine anderthalbjährige Tochter. Die muss nun damit zurechtkommen, dass unter der Woche beide Elternteile nur selten gleichzeitig für sie Zeit haben.Wie gelingt dieser Spagat zwischen Job und Muttersein in der aktuellen Ausnahmesituation? Hier das Video-Interview mit Liane Siebenhaar: