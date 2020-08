Gegenüber der US-Tech-Website The Verge bestätigte Netflix, dass man den Shuffle-Play-Button seit Juli 2020 teste. Dabei experimentiert der Streamingdienst offensichtlich mit unterschiedlichen Varianten: Bei einigen Netflix-Kunden taucht der Button an der Stelle auf, wo man den jeweiligen Nutzer auswählen kann. Andere Screenshots zeigen auf der Startseite die Funktion "Play Something".Wie die Funktion genau funktioniert, ist nicht bekannt. Anscheinend werden die Inhalte aber nicht völlig zufällig ausgewählt, was zum Beispiel bei Serienfolgen auch wenig sinnvoll wäre. So berichtet The Verge, dass sich die ausgewählten Inhalte offensichtlich an den Interessen der Nutzer orientieren. Wer also regelmäßig Action-Filme schaut, bekommt über die Zufallsfunktion womöglich ebenfalls einen Action-Film oder eine entsprechende Serie vorgeschlagen.

Ob die Funktion breit ausgerollt wird, ist noch nicht entschieden. Gegenüber The Verge sagte Netflix, dass man den Shuffle-Button derzeit in verschiedenen Märkten teste. Man werde die Funktion aber nur dann global einführen, wenn die Nutzer sie auch nützlich finden. dh