© dfv Kinetic-Chef Marc Marienfeld beim Deutschen Medienkongress 2020

Out of Home wird spätestens 2021 auf einen Marktanteil von 10 Prozent kommen, prognostiziert Marc Marienfeld, CEO der auf Out of Home-Kampagnen spezialisierten Mediaagentur Kinetic. "Wir haben schon von verschiedenen Kunden gehört, dass der Mediamix sich weiter in Richtung Out Of Home entwickeln wird. Einige Kunden sagen sogar, der Mediamix der Zukunft besteht aus 50 Prozent Digital, und davon 50 Prozent Out of Home", so der Manager im Interview mit HORIZONT und turi2.tv.