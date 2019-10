© Johannes Arlt für turi2 Fynn Kliemann hat sich mit seinem Kliemannsland einen kreative Oase geschaffen

Keine Star-Scheiße: Fynn Kliemann ist Webdesigner, Autor, Musiker, Heimwerker, YouTuber – und König eines Landes, in dem jeder alles kann. Sein Kliemannsland – früher mal ein Bauernhof zwischen Bremen und Hamburg – will ein "kreativer Hub" für alle sein, die ein Projekt haben, das sie schon immer mal umsetzen wollten. "Du kannst hier voll gut alleine hinkommen und hast am Abend 20 neue Freunde", sagt Kliemann.