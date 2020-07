Als Teil der neuen Führungsebene für Central Europe berichtet sie direkt an Mark Specht, EVP & General Manager Central Europe, sowie an German Groba, Senior Vice President Brands bei VCNI EMEAA.

"Mit Susanne Schildknecht haben wir eine neue Kollegin für unser Führungsteam hinzugewonnen, die bereits auf große Erfahrung mit einigen der erfolgreichsten Marken im deutschen Kinder- und Jugendbereich zurückblicken kann", betont

Mit ihrer Expertise wird sie eine sehr wichtige Rolle in der Positionierung und Entwicklung von Comedy Central, Nickelodeon, MTV, Paramount Network sowie neuer Marken in unseren Märkten spielen und eng mit unseren Teams zusammenarbeiten, um neue Initiativen im Digitalen, im Eventbereich und natürlich im TV-Geschäft zu entwickeln. Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, diese neugeschaffene Position in unserem Team so hochkarätig zu besetzen."



Schildknecht kommt von Super RTL, wo sie seit 2015 das Marketing verantwortete. Zuvor war sie bei dem Kindernsender in den Bereichen Ad Sales und Brand Marketing tätig. Die Betriebswirtin startete ihre Karriere als Analystin bei einer Unternehmensberatung in London und Abteilungsleiterin Kundenmanagement bei der Bertelsmann-Tochter Arvato. dh

