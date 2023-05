Corint Media

Nach Christoph Schwennicke verlässt auch der langjährige Geschäftsführer Markus Runde Corint Media. Offensichtlich war ein wichtiges Mitglied unzufrieden mit der Arbeit der Verwertungsgesellschaft. Neue Geschäftsführerin wird die bisherige Leiterin der Rechtsabteilung Christine Jury-Fischer.

Corint teilte am Dienstagabend in einer dürren Pressemitteilung mit, dass Runde die Geschäftsführung nach mehr als 21 Jahren Ende April niedergelegt habe. Die üblichen Dankesworte für einen langjährigen Mitarbeiter fehlten, auch Gründe für sein Ausscheiden wurden nicht genannt, was darauf hinweist, dass die Trennung nicht im Guten erfolgte.





erfolgte die Trennung auf Druck von Axel Springer. Der zweitgrößte Gesellschafter der Verwertungsgesellschaft sei zunehmend unzufrieden mit der Durchsetzung des Leistungsschutzrechts durch Corint Media gewesen und habe sogar mit seinem Austritt gedroht. Springer habe zuletzt sogar ein Ultimatum gestellt.



Neue Geschäftsführerin von Corint Media wird Christine Jury-Fischer. Die promovierte Juristin leitet seit 2013 die Rechtsabteilung der Verwertunsgesellschaft. Zuvor war sie unter anderem Justiziarin bei Pro Sieben Sat 1 und arbeitete als Anwältin in zwei internationalen Sozietäten in Frankfurt am Main.

