Studienleiter Prof. Holger Ziegler bezeichnete diese Ergebnisse am Dienstag als "alarmierend". Eine gesunde Skepsis sei durchaus hilfreich, doch hier gehe es um etwas Anderes: "Stellen wir nicht nur den Wahrheitsgehalt einer Information in Frage, sondern vermuten wir, dass uns – in diesem Fall – die Medien absichtlich Informationen verschweigen und manipulieren wollen, dann bewegen wir uns in einem gefährlichen Bereich von Verschwörungsglauben."