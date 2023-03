RTL hat mit der Europa League in der vergangenen Saison dank Eintracht Frankfurt Top-Quoten geholt

Fußballfans können bis 2027 ein Spiel pro Europapokal-Woche im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Die RTL-Gruppe hat nach eigenen Angaben mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) einen neuen Vertrag über Medienrechte abgeschlossen. Der von der Agentur Team Marketing ausgeschriebene Kontrakt über die Europa League und die Confernence League umfasst die drei Spielzeiten ab 2024/25.

Wie bisher wird bei einem der Free-TV-Sender der Gruppe in jeder Europapokal-Woche eine Begegnung ohne zusätzliche Kosten übertragen, also bei RTL oder bei Nitro. Die weiteren Partien und Konferenzen laufen auf dem Streamingportal RTL+. Diese Regelung gilt bereits in der laufenden und in der kommenden Saison.