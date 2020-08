in ein neues Gebäude in der Hamburger Hafencity umzuziehen.

Der zukünftige Standort des Verlags liegt am Lohsepark und damit in unmittelbarer Nähe zur Ericusspitze, wo seit 2011 der "Spiegel" residiert. Gruner + Jahr begründete den Umzug damit, dass das bisherige Gebäude nicht mehr den Anforderungen an eine moderne und vernetzte Arbeitsweise entspricht .

Es sei von Anfang an das Interesse der Stadt gewesen, Gruner + Jahr mit dem Kauf der markanten Immobilie bei seiner Suche nach einem neuen Standort an Hamburg zu binden, sagte Dressel. "Das Verlagshaus gehört zu Hamburg, und das soll auch so bleiben." Wenn das Unternehmen aber einen anderen Käufer gefunden habe, wolle die Stadt dem nicht im Wege stehen. Zur Höhe des Kaufpreises wollte sich keine Seite äußern.Gruner + Jahr hatte 2016 angekündigt, seinen bisherigen Verlagssitz am Baumwall aufzugeben unddpa/dh