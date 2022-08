© IMAGO / Eibner Am 10. August soll Fußballlegende Uwe Seeler im Hamburger Volksparkstadion gedacht werden

Kommenden Mittwoch findet im Hamburger Volksparkstadion live die Trauerfeier für Fußballlegende Uwe Seeler statt. Der ehemalige HSV-Star war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren verstorben. Seine Gedenkfeier wird vom NDR am Mittwoch ab 13.30 Uhr live übertragen, Das Erste steigt gegen 14 Uhr mit ein, auch NDR Info und NDR.de senden live. Zudem wird Bundeskanzler Olaf Scholz an der Trauerfeier teilnehmen, wie ein Regierungssprecher am Mittwoch in Berlin bekanntgab.