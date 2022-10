© Fotolia / Montage HORIZONT TV-Vermarkter werben mit crossmedialen Angeboten, aber wenn es um die Abrechnung geht, halten sie aktuell an bewährten Modellen fest

Alles wird eins: In der TV-Vermarktung steckt in diesem Spruch momentan die größte Wachstumsfantasie. Lineare Erfolgsformate, die genauso gut oder sogar noch besser im Stream funktionieren, weil sie dort mit zahlreichen Extra-Features angereichert werden können. Der neue Draht zur jungen, digitalen Zielgruppe. Übergreifende Vermarktungsangebote. Total Video. Nur an einer zentralen Stelle gibt es Nachholbedarf, was die Verschmelzung von Klassik und Digital betrifft: bei der Abrechnung.