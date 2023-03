ZDF-Werbechef Hans-Joachim Strauch

"Die Fußball-WM wird eine riesige Herausforderung für den Werbemarkt"

Den öffentlich-rechtlichen Sendern stehen heiße Monate bevor - sowohl in der Politik als auch in der Vermarktung. Die Länder definieren den Auftrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio gerade neu, demnächst soll die Finanzierung im Fokus stehen. In der …