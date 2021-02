© Ad Alliance Ad Alliance-COO Paul Mudter fragt sich, warum Medien die GAFAs auch zum Wohl der Advertiser mit Inhalten aufwerten

Die Macht der US-Plattformen in der Welt und im Werbemarkt – wie kann man sie einfangen? Die Werbungtreibenden, deren Geld die GAFAs stetig munitioniert, hatten da ja neulich ein paar gute Ratschläge an die Medien. Jetzt kontern deren Vermarkter – mit spitzen Bemerkungen in Richtung Kundenseite und neuen harschen Vorwürfen gegen Facebook und Google. Außerdem deutet sich ein bemerkenswerter Paradigmenwechsel bei der eigenen Plattformstrategie an.