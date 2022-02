© Tina Luther Inspiring-Network-Verlegerin Kasia Mol-Wolf sieht Beratungsbedarf im Markt, was die Bedürfnisse von Frauen betrifft

Geht es um die Bedürfnisse von Frauen, ist der Beratungsbedarf im Werbemarkt noch immer groß, glaubt Inspiring-Network-Verlegerin Kasia Mol-Wolf. Gemeinsam mit Claudia ten Hoevel und ihrem Team will sie Formate wie den Newsletter Hot Bowl und die Emotion Women's Days deshalb in diesem Jahr weiter ausbauen. In HORIZONT sprechen die Journalistinnen über Pläne und Prioritäten.