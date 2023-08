ULRICH SCHAARSCHMIDT

Die beiden Vermarkter-Geschäftsführer Frank Vogel (l., Ad Alliance) und Tim Lammek (Bauer Advance)

Kooperation zum Kennenlernen: Es ist so weit, Bauer übergibt Teile seines Werbeverkaufs an die Ad Alliance. Ab Januar besorgt der Großvermarkter das Agentur- und Digitalgeschäft für den Familienverlag. Was kommt da noch?

Die Neuordnung der Verlagsvermarktung in Deutschland schreitet voran. Nach der Spiegel-Gruppe (wechselt 2024 von der Ad Alliance zu Holtzbrinck) und F