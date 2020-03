spätestens jedoch ab September – und damit noch rechtzeitig zum Start der Verkaufsgespräche fürs Werbejahr 2021. Doch offensichtlich hat das Kartellamt dem Deal nun eine Absage erteilt. Dass die geplante Kooperation mit Burda geplatzt ist, bringt Funke nun in Zugzwang.

Aufgebaut und geleitet wird die neue Vermarktungs-Unit durch Dirk Wiedenmann, Gesamtvermarktungsleiter von Funke. Hauptsitz der Zeitschriftenvermarktung ist Hamburg, weitere Teams werden an den Standorten Essen, Düsseldorf, Frankfurt und München arbeiten. "Wir haben Respekt vor der Aufgabe, gehen sie aber mit großer Begeisterung und natürlich hoher Professionalität an. Vom Start weg werden wir alles daran setzen, unseren Kunden beste Kommunikationslösungen anzubieten", sagt Dirk Wiedenmann."Alles aus einer Hand - ich freue mich, dass wir mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine für unsere Anforderungen und Wünsche optimale Vermarktungs-Unit aufbauen werden, das gibt uns ganz neue Möglichkeiten", betont Funke-Geschäftsführer Andreas Schoo. "Mein großer Dank gilt dem gesamten Team von Media Impact. Wir haben gemeinsam viel erreicht. Ich freue mich, dass uns die Kolleginnen und Kollegen auch in Zukunft unterstützen werden."

Funke und Axel Springer hatten ihr Vermarktungsbündnis erst kürzlich nach fünf Jahren einvernehmlich gekündigt. Bis September soll die gemeinsame Vermarktung aufgelöst werden. In einzelnen Bereichen werde Funke aber auch weiterhin mit Media Impact zusammenarbeiten. dh