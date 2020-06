© Bauer Media Group Veit Dengler treibt den Umbau der Bauer Media Group weiter voran

Die Bauer Media Group trennt sich von ihrem Russlandgeschäft. Das Medienhaus mit Sitz in Hamburg bestätigte am Montag, dass die Anteile am russischen Verlagsgeschäft in einem sogenannten Management-Buy-out verkauft worden seien. Dabei übernimmt das bestehende Management in Russland die Anteile. Der Deal sei im Mai abgeschlossen worden. Das Portfolio von Bauer umfasst dort nach Verlagsangaben rund 90 Zeitschriftentitel.