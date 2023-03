Paid Content

So können Verlage Online-Bezahlvorgänge reibungslos abwickeln

Paid Content ist eines der zentralen Zukunftsthemen für Verlage. Der Weg zu einem kostenpflichtigen Abo im Internet birgt allerdings diverse Stolperfallen. In seinem Gastbeitrag für HORIZONT beschreibt Marcos Raiser do Ó, Head of DACH and CEE des …