rbb

Der aktuelle ARD-Vorsitzende, WDR-Intendant Tom Buhrow, hatte zuletzt mehrfach mitgeteilt, man habe erst dieses Jahr im Zuge des Skandals von dem Bonussystem erfahren. In einer ARD-weit abgestimmten Antwort bestätigt der WDR jetzt die Existenz des Schreibens von 2018. Es sei jedoch ausdrücklich nicht von Boni die Rede gewesen."Das Ausmaß dieser zusätzlichen Zahlungen ist dabei nicht deutlich geworden", heißt es dazu in der Stellungnahme der WDR-Pressestelle. "Selbst nach Bekanntwerden der Zahlungen wurde bestritten, dass es sich um zusätzliche Boni gehandelt hat." Die Einführung variabler Gehaltsbestandteile beimsei aus diesem Grund in der ARD nicht weiter vertieft worden, "da alle Landesrundfunkanstalten autonom über ihr Gehaltsgefüge entscheiden." dpa