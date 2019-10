Wie Carolin Gabor Check24 Paroli bieten will

Sie will – zunächst im Bereich der KfZ-Versicherung – auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Tarife bieten. Wahrscheinlich kosteten die dann ein paar Euro mehr, “aber ich kann dann ruhig schlafen”.Und wie will Carolin Gabor das neue qualitätsgetriebene Vergleichsportal bekannt machen? “Testen, testen, testen”, sagt sie. “Es gibt nicht mehr den Fünfjahresplan im Marketing, wo man Budgets für viele Jahre verabschiedet.” Auf eine Werbeschlacht im Vorabendprogramm sollte sich also vorerst niemand einstellen. Aber: “Wir werden alle Kanäle ausprobieren”, was bei der Zielgruppe am besten verfängt, werde gebucht.