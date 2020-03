Neben der Werbung für die Aktion im Wert von einer Million Euro unterstützt der Kicker die Aktion außerdem mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro. Die Erlöse kommen zu jeweils 50 Prozent dem Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuz und der Aktion Fußball Crowd zugute, die soziale Projekte kleiner Sportvereine unterstützt.Mit der Aktion will der Kicker seine Reichweite nutzen, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und soziale Projekte in Sport und Gesellschaft zu fördern. "Uns war von Anfang an bewusst, dass wir als Marke in Zeiten der Corona-Krise mit unserer Haltung und unseren Werten eine Vorbildfunktion haben. Mit der Kampagne möchten wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um unseren Beitrag zu leisten. Niemand soll im gesellschaftlichen Abseits stehen!", sagt Martin Schumacher, Leiter Vermarktung beim Kicker und Initiator der Aktion.Weitere Informationen zu dem Projekt und die Möglichkeit zu spenden gibt es auf der Kampagnen-Website Kicker.de/vereint . dh