© IMAGO / Schöning Im Zuge des Skandals um die fristlos entlassene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger muss nun auch die Juristische Direktorin des Senders gehen

Die Juristische Direktorin beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Susann Lange, ist abberufen worden. Das teilte Interims-Intendantin Katrin Vernau am Donnerstag bei der Rundfunkratssitzung in Berlin mit. Das Kontrollgremium habe der Abberufung auf Vorschlag Vernaus gemäß RBB-Staatsvertrag in der Sitzung zugestimmt. Der Sender nannte aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes keine weiteren Details.