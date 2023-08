Max Brunnert

Sebastian Matthes ist seit 2021 Chefredakteur des Handelsblatts

Scoop, Skandal, stabile Verkäufe: Zuletzt hat das Handelsblatt mit Enthüllungen über Tesla für Hingucker gesorgt. Und in der Medienwelt mit einem Lokalpolitiker in seiner Redaktion und einer neuen IVW-Meldung. Auch darüber spricht Chefredakteur Sebastian Matthes im Interview über seinen Job in Zeiten von Krisen und KI. Und über dessen wahren Kern.

Seit seinem Antritt als Chefredakteur 2021 hat er einiges verändert – und ist noch nicht fertig damit. So will er bis Jahresende ganz besti