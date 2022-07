© Pixabay Der Pay-TV-Markt wächst einer Prognose des Branchenverbandes Vaunet auch in diesem Jahr - trotz schwieriger Wirtschaftslage - und mit ihm die Zahl der Abonnent:innen

Zu heiß draußen? Zu unsicher, angesichts erneut steigender Corona-Zahlen? Zu aufwühlend, angesichts des Kriegs in der Ukraine? Dann vielleicht erstmal – fernsehen. Laut Frank Giersberg, Geschäftsführer des Branchenverbandes Vaunet, war der Stellenwert der audio-visuellen Medien, auch was ihre gesellschaftliche Relevanz betrifft, noch nie so groß wie heute. Die aktuellen Zahlen zu Pay-TV bestätigen den Kurs.