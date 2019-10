© Vaunet

Audiovisuelle Medien wachsen in Deutschland fast ausnahmslos

© Vaunet

Die Werbeerlöse aus Bewegtbildangeboten nehmen jährlich zu

© Vaunet

Auch Audioformate wachsen in Deutschland kontinuierlich

© Vaunet

Die Übersicht zeigt die Zuwächse der Medienumsätze

Aus der "Prognose zum Medienmarkt 2019" geht hervor, dass die wirtschaftliche Leistung aller linearen und als Abrufdienste verbreiteten Bewegtbild- und Audioangebote auf insgesamt 13,02 Milliarden Euro steigen wird. Im Vorjahr waren es in der Summe 12,44 Milliarden Euro (plus 7,0 Prozent).Auch Werbung in Audio und Bewegtbild wächst weiter. Für lineare wie nonlineare Audiowerbung rechnet Vaunet 2019 mit einem Gesamtumsatzwachstum von 3,6 Prozent netto. Das entspräche einem neuen Höchstwert von rund 864 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Vorjahr betrug das Wachstum plus 2,6 Prozent. Dabei wird für die Radiowerbung im Gesamtmarkt privater und öffentlich-rechtlicher Angebote ein Wachstum von 2,0 Prozent auf rund 805 Millionen Euro erwartet (Vorjahr: plus 0,6 Prozent). Bei der Instream-Audiowerbung geht Vaunet, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau, von einem Umsatzwachstum von 30 Prozent auf rund 59 Millionen Euro aus (Vorjahr: plus 55 Prozent).Für die Bewegtbildwerbung (linear und nonlinear) erwartet Vaunet 2019 insgesamt ein Netto-Wachstum von circa 2 Prozent auf 5,24 Milliarden Euro (Vorjahr: plus 1,3 Prozent). Dabei wird für die Fernsehwerbung mit einem leichten Rückgang von minus 1,0 Prozent auf 4,49 Milliarden Euro gerechnet (Vorjahr: minus 1,2 Prozent). Für den Bereich der Instream-Videowerbung wird ein Anstieg um 25 Prozent auf rund 750 Millionen Euro prognostiziert (Vorjahr: plus 25 Prozent). Damit erreichen die audiovisuellen Werbeumsätze in Deutschland 2019 erstmalig den Rekordwert von 6,1 Milliarden Euro.Bei den Paid-Content-Umsätzen für audiovisuelle Medien wird bis Jahresende ein Anstieg von etwa 9,4 Prozent auf rund 4,81 Milliarden Euro prognostiziert. 2018 waren es plus 17,2 Prozent. Pay-TV ist hierbei das umsatzstärkste Segment mit einem Wachstum von etwa 4 Prozent auf 2,39 Milliarden Euro. Paid-Video-on-Demand wächst voraussichtlich um 20 Prozent auf rund 1,44 Milliarden Euro (2018: plus 50 Prozent), die Abruferlöse aus Audioangeboten um 9,0 Prozent auf rund 978 Millionen Euro (2018: plus 21 Prozent). Auch Teleshopping ist beliebter als noch 2018 und lässt ein Umsatzwachstum von 1,5 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro erwarten.Die nachhaltig positive Umsatzentwicklung der audiovisuellen Medien in Deutschland zeige eindrucksvoll die gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Relevanz dieser Branche, sagt Hans Demmel, Vorstandsvorsitzender des Vaunet. "Mit ihren vielfältigen Unterhaltungs- und Informationsangeboten steht sie für eine moderne, kreative und digitale Industrie, die umfassende gesellschaftliche Mehrwerte schafft und hat sich damit neben den großen traditionellen Branchen als eine der neueren deutschen Schlüsselindustrien fest etabliert."Frank Giersberg, der als Mitglied der Geschäftsleitung für den Bereich Markt- und Geschäftsentwicklung zuständig ist, sagt: "Treiber des Wachstums der audiovisuellen Medienbranche in Deutschland sind insbesondere Streaming- und interaktive Angebote. Ihre Erlöse wachsen sowohl im Werbe- wie auch Pay-Markt besonders dynamisch. Daran lasse sich sowohl die Innovationskraft als auch die Zukunftsfähigkeit der Branche ablesen. hmb