Grewenig, der für RTL als Chief Corporate Affairs Officer tätig ist, wurde am Mittwoch in seinem Amt an der Verbandsspitze wiedergewählt. Der Verband forderte die Politik auf, inmitten der Krisenzeiten entsprechende Rahmenbedingungen für den privaten Rundfunk zu schaffen. Auch auf Länder-Bund-EU-Ebene müsse man in die Vorhand kommen, "sonst haben wir als Branche ein großes Problem", sagte Grewenig. Als drängende Themen nannte er zum Beispiel die Konkurrenz der großen Plattformen oder die Sicherung der Refinanzierungsgrundlagen für die privaten Medien, indem Werbeverbote verhindert werden.