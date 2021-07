© Bild: Fotolia Immer mehr Haushalte nutzen On-Demand-Inhalte und bezahlen auch dafür

Pay-TV und Streaming boomen - nicht nur wegen der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr wuchs der Markt für Pay-TV und kostenpflichtige Videoinhalte in Deutschland auf 4,2 Milliarden Euro. Das geht aus dem Report "Pay-TV und Paid-VoD in Deutschland" des Branchenverbands Vaunet hervor. Für das laufende Jahr rechnet die Branche mit einem Umsatz in Höhe von 4,5 Milliarden Euro.