Für das Jahr 2019 kann die Branche indes erfreuliche Zahlen vermelden: So ist die Zahl der Pay-TV-Abonnenten im vergangenen Jahr von 7,8 Millionen auf 8 Millionen zahlende Kunden gestiegen. Die Reichweite der von der AGF erfassten Pay-TV-Programme stieg im vergangenen Jahr um 400.000 auf 16,4 Millionen Zuschauer pro Monat. Im ersten Halbjahr 2020 stieg die Netto-Reichweite weiter an auf durchschnittlich 17,1 Millionen Zuschauer pro Monat.Noch schneller als die Zahl der Pay-TV-Kunden stieg die Nutzerzahl von kostenpflichtigen Video-on-Demand-Angeboten (SVoD), die im 4. Quartal 2019 bei 13,4 Millionen lag. Im Vorjahreszeitraum waren es erst 11,1 Millionen. Streaming löst dabei in vielen Haushalten die DVD ab: Die Zahl der Konsumenten, die DVDs und Blu-Rays kauft oder ausleiht, ist seit Jahren rückläufig.Der Gesamtumsatz mit kostenpflichtigen Videoinhalten (Pay-TV und Video-on-Demand) stieg von 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2018 auf 3,9 Milliarden, wobei Streamingangebote der Hauptwachstumstreiber sind: Der Umsatz im Bereich SVoD stieg auf 1,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 0,9 Mrd.), Pay-TV kommt auf ein Umsatzvolumen von 2,4 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,3 Mrd.).Für das laufende Jahr will der Verband keine Prognose abgeben. Die Nutzung von Videoinhalten ist durch die Corona-Pandemie zwar gestiegen, allerdings sind die wirtschaftlichen Folgen der Krise noch nicht absehbar. "Die Nachfrage der Deutschen nach hochwertigen TV- und Bewegtbildinhalten ist enorm und in der Corona-Zeit nochmals deutlich gestiegen. Aber auch Pay-TV- und VoD-Anbieter haben mit den Folgen des wirtschaftlichen Shutdowns zu kämpfen", erklärt Vaunet-Geschäftsführer Frank Giersberg. "Eine besondere Herausforderung liegt im wieder Hochfahren geplanter Produktionen mit Blick auf die Corona bedingten Ausfallrisiken. Durch die Einrichtung eines Ausfallfonds auch für TV-Produktionen könnte die Politik hier einiges bewegen."Katharina Behrends, Managing Director von NBC Universal Global Networks Deutschland (13th Street, Syfy) und Vorsitzende des Arbeitskreises Pay-TV im Vaunet, ist dennoch optimistisch: "Über 100 Pay-TV-Programme bieten dem deutschen Publikum ein einzigartiges Programmerlebnis. Die Pay-TV-Sender investieren zunehmend in linear und nonlinear verfügbare Inhalte sowie exklusive Eigenproduktionen – auch am Produktionsstandort Deutschland – und wollen das trotz Corona bedingter Auflagen und Risiken auch weiter tun. Denn das Zuschauerinteresse ist riesig und wir glauben an weiteres Wachstumspotenzial im Markt." dh