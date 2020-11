© Screenshot Twitter Trumps Pressekonferenz auf MSNBC

Es war eine tiefe Erlösung für den amerikanischen Fernsehzuschauer, als am vergangenen Samstagvormittag um 11.24 Uhr Wolf Blitzer vor die Studiokameras von CNN trat und mit bebender Stimme verkündete, dass es nun endlich ein Ergebnis in der US-Präsidentschaftswahl gebe. Nach einer Wahlnacht, die sich am Ende auf mehr als 90 Stunden ausgedehnt hatte, war sich CNN als erster Fernsehsender sicher, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird.