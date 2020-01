Die neue Vermarktungschefin Alina Friede kommt von Axel Springer, wo sie zuletzt Head of Sales Premium Division war und sich vor allem um internationale Werbekunden gekümmert hat. "Alina bereichert uns mit Ihrem Wissen über den deutschen Werbemarkt. Sie wird die Bekanntheit von Buzzfeed vor Ort steigern und Marken beraten, wie diese mit uns ihre Ziele erreichen. Ich bin gespannt auf ihre Ergebnisse", sagt

Mark Rogers, General Manager BuzzFeed Europe. Bislang hatte das Unternehmen seine deutsche Website nicht aktiv vermarktet.Buzzfeed setzt bei der Vermarktung vor allem auf Native Advertising-Formate. Wie entsprechende Werbung bei dem Portal aussehen könnte, lässt sich aktuell an einer Kampagne der Dating-App Tinder ablesen, bei der Großmütter gemeinsam mit ihren Enkeln tindern.Buzzfeed ist seit Herbst 2014 mit einem eigenen Ableger in Deutschland präsent. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Das Portal ist mit seinen Listen und bunten News aus den Bereichen Entertainment und Lifestyle vor allem bei jungen Nutzern populär. Mit Einfach Tasty gibt es zudem eine eigene Food-Rubrik und mit Buzzfeed News einen Bereich für seriöse Nachrichten und aufwändigere Recherchestücke. Vergangenes Jahr wurde Buzzfeed gemeinsam mit dem Recherchezentrum Correctiv für eine Reportage über Erntehelfer in Südeuropa mit dem Nannen Preis in der Kategorie Beste Investigative Leistung ausgezeichnet. Chefredakteur von Buzzfeed Deutschland ist Daniel Drepper. dh