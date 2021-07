© IMAGO / phototek Amazon Prime Video, Netflix und Disney+ vereinen hierzulande mehr als 80 Prozent der SVoD-Marktanteile auf sich

Netflix, Amazon Prime Video, TV Now, Joyn, Disney+ und Co - die Auswahl an abopflichtigen Video-on-Demand-Diensten ist in den vergangenen Jahren immer größer geworden. Branchen-Pionier Netflix ist mit seinem breit gefächerten Angebot global gesehen immer noch Marktführer. Aber wie verteilen sich eigentlich aktuell die Marktanteile in Deutschland? Das hat der Berliner Streaming-Guide JustWatch jetzt anhand von Nutzerinteraktonen auf seiner Plattform analysiert. Das Ergebnis: An der Spitze ist zwischen den beiden Top-Diensten kein Unterschied auszumachen.