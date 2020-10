© ABC Michelle Obama wirbt in der Comecy-Show "Vote or miss out" dafür, dass US-Bürger zur Wahl gehen.

Kurz vor dem Start der Briefwahlen in den ersten US-Bundesstaaten präsentierte das TV-Network ABC am 14. September ein Staraufgebot, teils auf der Showbühne, teils per Zoom. Will Ferrell, Jon Hamm, Scarlett Johansson, Amy Schumer, Larry David, Jay Leno, Jaden und Willow Smith, Michelle Obama, Arnold Schwarzenegger, Cindy McCain und viele weitere Größen aus Showbusiness und Politik warben in der Comedy-Show „VOMO: Vote or Miss Out“, moderiert von Kevin Hart, dafür, die Präsidentschaftswahlen am 3. November nicht aus Untätigkeit zu verpassen.