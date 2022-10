© IMAGO / NurPhoto Die US-Internet-Suchmaschine Neeva wurde nun auch in Deutschland mit einem Dienst ohne Werbung und Tracking gelauncht.

Die Vormachtstellung von Google im Suchmaschinen-Markt konnte selbst von Tech-Riesen wie Microsoft nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. Nun versuchen sich zwei ehemalige Google-Manager im Wettstreit von "David gegen Goliath". Denn die US-Internet-Suchmaschine Neeva tritt nun auch in Deutschland mit einem Dienst ohne Werbung und Tracking gegen Google an.