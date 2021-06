© Pixabay Die Urheberrechtsreform wirft noch viele Fragen auf

Nach langem Ringen ist es so weit: Am heutigen Montag tritt - von einigen Ausnahmen abgesehen - das neue Urheberrecht in Kraft. Damit wird die 2019 verabschiedete EU-Richtlinie für das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt in deutsches Recht übersetzt. Im Paket inbegriffen: ein neues Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Die Umsetzung der neuen Bestimmungen dürfte nicht ganz einfach sein - der Teufel steckt im Detail.