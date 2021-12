© IMAGO / Panthermedia Seit Pandemiebeginn hören deutsche Upday-Nutzer:innen deutlich mehr Nachrichten-Podcasts als andere Europäer:innen

Mehr als 2,6 Milliarden Artikel-Abrufe verzeichnet die News-App Upday laut eigenen Angaben in diesem Jahr in Europa. Eine unternehmensinterne Studie zeigt auf, welche Themen neben Corona für die Leser:innen besonders relevant waren und welche Unterschiede sich beim Nachrichten-Konsum zwischen den Ländern ergeben. Podcasts mit informativen Inhalten sind in Deutschland europaweit am beliebtesten.